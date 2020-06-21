ارتفاع أرباح "بدجت" بالربع الأول 9% لـ45.5 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت" السعودية في الربع الأول من 2020، بعد الزكاة والضريبة إلى 45.5 مليون ريال، مقابل 41.6 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 9.2%.

فيما تراجعت الأرباح الفصلية بنسبة 5.8%، مقارنة مع أرباح الربع السابق والتي كانت 48.2 مليون ريال.

وحققت بدجت أرباحا تشغيلية في الربع الأول بلغت قيمتها 47.9 مليون ريال، مقابل 43.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 9.34%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها في الربع الأول، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة أرباح بيع السيارات المستعملة نتيجة زيادة الطلب والإقبال عليها خلال هذا الربع، بالإضافة إلى القيمة البيعية المتميزة التي تمت بها.