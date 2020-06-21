الباحة" تتحول للربحية بـ381 ألف‎ ريال بالربع الأول

حققت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، أرباحاً بـ380.7 ألف‎‎ ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بخسائر 602 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



- ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.78%.



- انخفاض المصاريف الإدارية العمومية بنسبة 2.24%.



- انخفاض مخصص الزكاة الشرعية للربع الحالي.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 136.564 مليون ريال مقارنة مع 140.932 مليون ريال كما في الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 3%.



وأشارت الشركة إلى أن الخسائر المتراكمة قد بلغت 40.436 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية بما يعادل 22.85% من رأس المال.