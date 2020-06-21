انخفاض خسائر "التصنيع" الفصلية 94% لـ 76.5 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة التصنيع الوطنية في الربع الأول من 2020، إلى 76.5 مليون ريال، مقابل 1.28 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع 94%، وبنسبة 83.6%، مقابل الخسائر التي تكبدتها في الربع السابق والتي كانت 466.6 مليون ريال.

وحققت التصنيع أرباحاً تشغيلية بلغت قيمتها 94 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 118.9 مليون ريال في الربع الأول من 2019، بتراجع 20.8%.

وذكرت الشركة أن انخفاض صافي الخسارة بشكل رئيس يعود إلى الخسارة "غير النقدية" الناتجة من إعادة تقييم العمليات غير المستمرة من نشاط شركة كرستل المحتفظ به لغرض البيع خلال الربع الأول من عام 2019 والبالغ تأثيره على نتائج شركة التصنيع الموحدة 1.45مليار ريال. (كما هو موضح في القوائم المالية الموحدة المدققة لعام 2019 والمعلنة على موقع تداول)، بالرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وانخفاض الطلب على بعض المنتجات نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وانخفاض الإيردات الأخرى وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية، علما أن هناك انخفاضاً في تكاليف التمويل ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

وذكرت أن التاثير "غير النقدي" الناتج عن التسويات المحاسبية لسعر الشراء المتعلقة بالاستثمار في شركة ترونكس تم الانتهاء منه وتسجيله بأثر رجعي خلال فترة الاثني عشر شهرًا من تاريخ الصفقه (10 أبريل 2019)، بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي.