تحديد النطاق السعري لطرح "أملاك العالمية" بين 15 و17 ريالا للسهم

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري والأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب تحديد النطاق السعري لسهم شركة أملاك العالمية بين 15 و17 ريالا للسهم الواحد.



وكشفت، الشركة في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، أنه سيتم بدء بناء سجل الأوامر يوم الاثنين 22 يونيو 2020 لطرح أسهم أملاك للاكتتاب العام على أن تستمر عملية بناء سجل الأوامر حتى الاثنين 29 يونيو الجاري.



وقالت شركة الأهلي المالية إنه سيتم تحديد السعر النهائي للسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر لاكتتاب شركة أملاك الذي يستهدف شريحتي المؤسسات والافراد.

وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر بما في ذلك صناديق الاستثمار، والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وشركات قطاعي البنوك والتأمين، ومدراء محافظ الشركات المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى الشركات السعودية غير المدرجة وفقا للشروط المحددة في نشرة الإصدار.

ويستهدف الاكتتاب شريحة الافراد التي تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حسابا بنكيا لدى إحدى الجهات المستلمة، بالإضافة إلى المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية.

وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد يوم الخميس الثاني من يوليو وتستمر لمدة 4 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، لتنتهي بنهاية يوم الأحد 5 يوليو.

وأضافت شركة الأهلي المالية بأنه سوف يتم تخصيص كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب وعددها 27.18 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح إلى المؤسسات والصناديق الاستثمارية المكتتبة، فيما يحق لمدير الاكتتاب في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية إلى 24.462 مليون سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح، وطرح 2.718 سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد.