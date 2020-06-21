تيليغراف: صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصة في بريتيش تليكوم

قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة في الأسابيع الأخيرة بحسب ما ذكرته صحيفة تيليغراف.

وأشارت إلى أن الحصة تقل عن 5% والتي تتطلب إخطارًا بالبورصة. وخلال الأسبوع الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتعمل بريتيش تليكوم في السعودية من خلال "بي تي السعودية" وهو مشروع مشترك تأسس عام 1989 بين الأمير عبد العزيز آل سعود والشركة البريطانية.