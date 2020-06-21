جيو بلاتفورم تجمع 15 مليار دولار بعد بيع حصة فيها

حقق أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، وعده لمساهمي شركة ريلاينس للصناعات بتغطية كافة ديون الشركة وقبل ثمانية أشهر من الموعد الأخير عن طريق بيع حصة 25% في شركة جيو بلاتفورم للاتصالات والتكنولوجيا.

وفي زمن قياسي لا يتعدى ثمانية أسابيع سطع نجم عملاق تكنولوجي وغزا كافة منصات الأعمال انطلاقا من الهند وليس من سيليكون فالي.

جيو بلات فورم الهندية والتابعة لريلاينس إندستري نجحت في استقطاب أكبر الشركات وصناديق الاستثمار في العالم بعد طرحها حصة 25% للبيع.

وقصة نجاح جيو بلاتفورم لا تتعدى أربع سنوات منذ إنشائها في العام 2016.

ولكن سبب تهافت الاستثمارات على شركة الاتصالات يعود إلى أن الهند تتمتع بثاني أكبر وأسرع انتشار للإنترنت في العالم.

وتصل خدمات الإنترنت في الهند إلى 35% فقط من الشعب مقارنة مع 55% في الصين و90% في الولايات المتحدة وهذا يعطي الشركة مساحة كبيرة للاستثمار ورفع عدد المشتركين في شبكة الشركة.

ونجحت الشركة بعد تأسيسها بشهر واحد في العام 2016 بإضافة 16 مليون مشترك ثم قامت بإضافة 20 مليونا اضافيا في الشهر الثاني.

وتخدم الشركة في الوقت الحالي أكثر من 388 مليون مشترك في الهند.

وتقدم الشركة خدمات النطاق العريض والأجهزة الذكية والحوسبة السحابية بالإضافة إلى إنترنت الأشياء والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي.

وضخ 11 مستثمرا عالميا أكثر من 15 مليار دولار للتنافس على حصة الربع في هذه الشركة.

ويفتح نجاح الشركة في جمع هذه الأموال لها باب التوسع والاستثمار على مصراعيه لتنافس شركات عالمية كبيرة في السوق الهندية خصوصا مع إطلاق منصة التجارة الإلكترونية من جيو.

فهل تنجح في سحب البساط من أمازون وفليب كارت على الأقل في الهند؟