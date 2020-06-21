خسائر "سلامة" الفصلية ترتفع 74% إلى 25 مليون ريال 

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020، محققة زيادة في الخسائر نسبتها 74.2%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي خسائرها قبل الزكاة بلغت 25.4 مليون ريال، مقابل 14.58 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض صافي المبيعات المكتسبة بنسبة 40%، وارتفاع صافي خسائر استثمارات حملة الوثائق بنسبة 120%، وارتفاع صافي خسائر استثمارات حملة الاسهم بنسبة 130%، والتي قوبلت جزئيا بانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38%، وفقا للشركة.