سوديك للعربية: هذه أسباب تراجع الأرباح 83%

قال ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، إن مؤشرات السوق العقاري بدأت تظهر التحسن، بعد تلقيها صدمة جراء جائحة كورونا.

موضوع يهمك قال البنك المركزي الأردني يوم الأحد إن تحويلات المغتربين تراجعت 5.9% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 800... تراجع تحويلات الأردنيين بالخارج 6% لـ 1.1 مليار دولار اقتصاد

وأضاف شريف في مقابلة مع "العربية" أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، سجلت تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 83% لتقف عند نحو 28 مليون جنيها.

وفسر تراجع الأرباح، بأن الشركة تعترف بإيراداتها عند تسلم الوحدات العقارية، وهو ما تعطل بسبب ظروف جائحة كورونا، مشيراً إلى المرحلة السابقة التي تأثرت بها الشركة، وتمثلت بإعلان أول إصابة بالفيروس في مصر في 14 فبراير وأول حالة وفاة في أوائل مارس.

وقال إن سوق العقارات، بدأ يتأثر بالجائحة مع الضبابية وعدم الوضوح في مستقبل السوق، ثم جاءت تحديات التباعد الاجتماعي التي كانت سببا في عدم رغبة العميل بالحضور لاستلام الوحدات وهذا أدى إلى التراجع الحاصل، في تسليم الوحدات والاعتراف بإيراداتها.

وقال إن سوديك تحتفظ في ملكية وحيازة الوحدات الإدارية والتجارية، موضحاً أن قرار الشركة بعدم البيع سبب جانبا من التراجع.

وتحدث عن خطط سابقة كانت مستهدفة قبل جائحة كورونا، بطرح وحدات سكنية، وطروحات بملياري جنيه لم يجري طرحها لأنها كانت مرتبطة بمعرض سيتي سكيب الذي جرى إلغاؤه مع جائحة كورونا.

وقال إن نسبة الإلغاءات البالغة 22% في الربع الأول بدأت تتحسن في الفترة الحالية، مع عودة النشاط الاقتصادي بعد الحظر السابق.

وأضاف أن السوق العقارية، تعرضت إلى صدمة بصفة عامة، بحيث أصبح العميل أمام ضبابية وعدم وضوح في الرؤية للمستقبل ولكن هذه أخذت فترة قصيرة ومع بداية ظهور توجه الدولة بإعادة فتح القطاعات المختلفة، بدأت الصورة بالتحسن.

يشار إلى أن محفظة أراضي الشركة تبلغ نحو 7 ملايين متر مربع سيتم تطويرها خلال السنوات العشر المقبلة.