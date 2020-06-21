شركة تابعة لـ "معادن" توقع اتفاقيتين لإعادة تمويل 15.3 مليار ريال

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيع شركتها التابعة (شركة معادن وعد الشمال للفوسفات)، اتفاقيتين إعادة تمويل وإعادة جدولة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية إن الاتفاقيتين التي جرى توقيعهما تتمثل في إعادة جدولة مديونيتها العائدة لصندوق الاستثمارات العامة والذي أحال مديونيته إلى المؤسسة العامة للتقاعد، واتفاقية إعادة تمويل المديونية العائدة لمجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية؛ وذلك باستخدام عائدات التمويل الجديدة والمقدمة من مجموعة بنوك تجارية.

والجهة الممولة تتمثل في المؤسسة العامة للتقاعد، مصرف الإنماء، بنك الجزيرة، بنك البلاد، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض.

وتهدف الاتفاقيتين إلى الحصول على شروط تمويلية أفضل تعكس وضع التدفقات النقدية لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

وتبلغ القيمة الإجمالية للتمويل القائم 15.3 مليار ريال سعودي (4.1 مليار دولار أمريكي). وبلغت قيمة إعادة التمويل 8.6 مليار ريال سعودي (2.3 مليار دولار أمريكي) والمبلغ المعاد جدولته 6.7 مليار ريال سعودي (1.8 مليار دولار أمريكي).

وأشارت الشركة إلى أن التمويل قبل عملية الجدولة تصل مدته إلى 16.5 عام يُسدد عن طريق أقساط نصف سنوية ابتداءً من 31 ديسمبر 2018.

وبعد الجدولة، يتمثل التمويل في تسهيلات مرابحة مدتها 15 عامًا تُسدد على أقساط مجدولة نصف سنوية تبدأ من 30 يونيو 2022، وتسهيلات وكالة مدتها 15 عامًا تُسدد على أقساط مجدولة نصف سنوية تبدأ من 30 يونيو 2022، وتسهيلات تجارية مدتها 15 عامًا تُسدد على أقساط مجدولة نصف سنوية تبدأ من 30 يونيو 2022.