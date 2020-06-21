لازوردي تتكبد 1.6 مليون ريال خسارة فصلية

تكبدت شركة لازوردي للمجوهرات، خسارة فصلية بالربع الأول من العام الحالي، بقيمة 1.6 مليون ريال، مقارنة مع أرباح 12 مليون ريال في نفس الربع من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن سبب التحول للخسارة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي يعود للعوامل التالية: -

1. بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2020 بما في ذلك قيمة معدن الذهب، 633.7 مليون ريال، بانخفاض نسبته 5.9٪ مقارنة بـ 673.5 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي. من الجدير بالذكر أن المجموعة لا تعتبر قيمة معدن الذهب المباع أيرادا حقيقيا حيث أن المجموعة لا تحقق اى ارباح او خسائر من بيع الذهب كمعدن.

2. انخفضت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 25.3٪ خلال الربع الأول من عام 2020 والتي تعتبر الإيرادات الحقيقية للمجموعة بعد استبعاد قيمة معدن الذهب حيث بلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة مبلغ 114.3 مليون ريال مقارنة بـ 153.0 مليون ريال في الربع نفسه من العام الماضي.

حقق قطاع البيع بالتجزئة بمصر أداءً جيداً خلال الربع الأول لعام 2020م حيث ارتفعت إيرادات البيع بالتجزئة بنسبة 9.7٪ ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الافتتاح الناجح لخمس منافذ بيع جديدة لمنتجات العلامة التجارية ( Miss L ')، قابلها انخفاض جزئي لإيرادات بيع المنافذ الحالية حيث تم تخفيض ساعات العمل بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بفيروس كورونا (COVID-19).

وفي داخل السعودية، انخفضت إيرادات البيع بالتجزئة بنسبة 31.6٪ ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الإغلاق الكامل للمراكز التجارية منذ منتصف مارس 2020، بناء على توجيهات الحكومة لحماية المواطنين والمقيمين، واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، ولقد كان التأثير على إيرادات التجزئة في الربع الأول من عام 2020 ملموسًا، حيث يعد شهر مارس فترة رواج واستهلاك رئيسية لقطاع المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعودية، وكذلك في مصر.

وتأثر أداء قطاع البيع بالجملة بشدة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في المملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ، حيث انخفضت إيرادات قطاع البيع بالجملة بنسبة 45.7٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي متأثرة سلبًا بالإغلاق الكامل لأسواق الذهب ومراكز التسوق ابتداء من منتصف مارس 2020م، كما تأثر حجم الطلب على المشغولات الذهبية نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية. كما تراجعت إيرادات قطاع البيع بالجملة في مصر بنسبة 7.2٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب انخفاض ساعات العمل المطبقة في مراكز التسوق والأسواق المصرية.