ملياردير سيتخلص من ممتلكاته المادية يبيع قصرا بـ29 مليون دولار

باع مؤسس شركة سبيس إكس للفضاء والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلوك مسك قصراً في لوس أنجلوس مقابل 29 مليون دولار في خطوة أولية لتنفيذ تعهد سابق له بالتخلص من جميع ممتلكاته المادية.

وكان الملياردير البالغ من العمر 48 عامًا قد تعهد في 1 مايو الماضي بأنه "لن يمتلك أي منزل".

ويحتوي القصر الذي تبلغ مساحته 16000 قدم مربعة على ست غرف نوم و11 حمامًا، وملعب تنس ومكتبة من طابقين.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المشتري هو شركة ذات مسؤولية محدودة مرتبطة بملياردير التكنولوجيا الصيني ويليام دينج ، الذي أسس شركة Net Ease.

وتعهد مسك بالتخلص من منازله وممتلكاته. وقال الملياردير غريب الأطوار في مايو: "لا أحتاج إلى المال، فحيازته تثقل كاهلك".

ويمتلك Musk أيضًا خمسة عقارات أخرى في كاليفورنيا بما يقرب من 100 مليون دولار.

ويسعى رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا إلى الحصول على 62.5 مليون دولار من بيع أربعة منازل في حي بيل إير الفخم في لوس أنجلوس، وفقًا لقائمة Zillow الأخيرة.

كما عرض مسك قصره الذي يبلغ عمره قرنًا من الزمان بمنطقة سان فرانسيسكو مع "إطلالات على الخليج" الشهر الماضي بسعر 35 مليون دولار. وكان قد اشترى 10 غرف نوم بمساحة 16000 قدم مربعة مقابل 23.3 مليون دولار في عام 2017، وفقًا لـ Zillow.