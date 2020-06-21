هل تُعفى شركات النفط السعودية المدرجة من ضريبة الدخل؟

تترقب الأوساط الاقتصادية مصير المقترح بإعفاء الشركات العاملة في قطاع النفط وإنتاج الزيت والهيدروكربون سواء المحلية أو الأجنبية المساهمة المطروحة في سوق المال السعودية من ضريبة الدخل.

ومن المتوقع في حال إقرار هذا المقترح أن تستفيد شركة أرامكو من هذه التغييرات خاصة بعد استحواذها على حصة في سابك.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لخدمات الزكاة والضريبة في السعودية ومصر لدى PWC محمد يغمور، في مقابلة مع "العربية"، إن هناك شروطا محددة على شركات إنتاج الزيت والهيدروكربون لتستفيد من الإعفاء من ضريبة الدخل هي أن تكون شركة مساهمة ومطروحة في سوق المال السعودي.

ولفت إلى أن هناك فرقا كبيرا بين ضريبة الدخل وضريبة الزكاة، حيث إن شركات إنتاج الزيت والهيدروكربون في السعودية تخضع حاليا عن صافي لضريبة دخل بواقع 50 إلى 85% استنادا إلى استثماراتها الرأسمالية، بالإضافة إلى ذلك في حال استثمرت في شركات أموال أخرى تدفع 20% على صافي دخلها من تلك الشركات.

بينما ضريبة الزكاة فهي فريضة شرعية ترتبط بالوعاء الزكوي، وتختلف في مكوناتها من حيث إدراج مصادر التمويل وإدراج الربح مع خصم بما يسمى الأصول المدرة للربح.

ونوه بأنه في حال إقرار هذه التعديلات، فإن أرامكو ستكون خير المستفيدين بالتالي حصة شركة أرامكو عن استثماراتها في شركة سابك، لن تخضع لضريبة الدخل بناء على هذا المقترح إنما ستخضع فقط لضريبة الزكاة بواقع 2.5%.

ما سينعكس إيجابا على الشركات المساهمة، كما سيكون له تأثير كبير على المساهمين كونه سيخفف من العبء المالي.

من جهة أخرى، سيساهم هذا الإعفاء من الضربية إلى جلب استثمارات ضخمة إلى السعودية، واتجاه شركات إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية إلى الإدراج بالسوق السعودية للاستفادة من التعديل في القانون الضريبي، وهذا ما تسعى له المملكة العربية السعودية.