"الأسماك" ترفع خسائرها إلى 11 مليون ريال بالربع الأول

رفعت الشركة السعودية للأسماك خسائرها في الربع الأول من 2020، إلى 11 مليون ريال، مقابل 9.2 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بارتفاع 19%.

كما زادت خسائر الربع الأول مقابل تلك التي تكبدتها الشركة في الربع السابق بنسبة 218%، حيث كانت 3.45 مليون ريال.

وقالت الأسماك إن سبب ارتفاع صافي خسارة لربع الحالي مقارنة مع صافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق، على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 93% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل ومصاريف أسطول الصيد والمزارع نتيجة ما قامت به الشركة مؤخراً من أعمال صيانة وتعيين طاقم عمل جديد تحضيرا لبدء تشغيل وحدات العمل المتوقفة.