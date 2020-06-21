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"صادرات" تتحول إلى الربحية بالربع الأول إلى 200 ألف ريال   

المصدر: دبي - العربية.نت
"صادرات" تتحول إلى الربحية بالربع الأول إلى 200 ألف ريال   
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أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الجاري، والتي حققت خلالها صافي ربح قدره 200 ألف ريال، مقابل 8.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، إن إيراداتها تراجعت 37.98% إلى 11.3 مليون ريال، مقابل 18.22 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الربع الحالي إلى ازدهار عمليات التصدير لمنتجات المواد الغذائية والمواد البلاستيكية، وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019م، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وفقا للشركة.

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