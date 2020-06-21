"نسيج" تقلص خسائرها الفصلية بـ 44.5% إلى 19.5 مليون ريال

أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020، والتي استطاعت أن تقلص خلاله من الخسائر بنسبة 44.5%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن خسائرها خلال الربع الأول 2020 بلغت 19.5 مليون ريال، مقابل 35.18 مليون ريال خسائر خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة إلى أن إدارة الشركة قد عملت على بيع كميات من المخزون بمستويات أسعار ترويجية مناسبة، وركزت الإدارة بجهود مكثفة لتحصيل مبالغ من الذمم المدينة المستحقة من عملاء مستمرين أو متوقفين بالتعامل مع الشركة، مما أدى إلى تجنبها تكوين مخصصات إضافية لمخزون بطيء الحركة أو مقابل خسائر ائتمانية متوقعة IFRS 9 على الترتيب، مما أدى إلى ارتفاع إجمالى الربح وانخفاض الخسائر التشغيلية بشكل جوهري رغم انخفاض المبيعات لانخفاض الطلب في الأسواق، وفقا للشركة.

وأوضحت أنها قامت بتعديل طريقة احتساب الإهلاك من طريقة القسط الثابت إلى طريقة وحدات الإنتاج للآلات والمعدات حيث إن ذلك يعد عادلاً لاحتساب الإهلاك لتلك الأصول، مما أثر إيجابياً على النتائج التشغيلية للشركة.