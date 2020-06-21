10 مستثمرين ضخوا 15 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية

نجحت شركة جيو بلات فورم الهندية والتابعة لريلاينس إندستري في استقطاب أكبر الشركات وصناديق الاستثمار في العالم بعد طرحها حصة 25% للبيع.

وحصلت فيسبوك على حصة 9.9% في شركة جيو الهندية مقابل 5.7 مليار دولار. وحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودية على 2.32% مقابل 1.5 مليار دولار.

وحصلت شركة كي كي آر الأميركية على 2.32% بقيمة 1.5 مليار دولار أيضا. واستحوذت شركة فيستا إيكويتي بارتنرز على الحصة ذاتها وبالقيمة نفسها.

وحصلت صندوق سيلفر ليك على 2.08% مقابل 1.3 مليار دولار، فيما حصل صندوق مبادلة الإماراتي على حصة بـ 1.85% مقابل 1.2 مليار دولار.

واستحوذت جنرال أتلانتك على 1.34% مقابل 860 مليون دولار، وحصل جهاز أبوظبي للاستثمار على 1.16% بقيمة 750 مليون دولار.

واستحوذت شركة تي بي جي كابيتال على 0.93% من الأسهم مقابل 600 مليون دولار، فيما حصل صندوق إل كاتيرتون على 0.39% من الأسهم مقابل 240 مليون دولار.