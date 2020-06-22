أرباح "القصيم القابضة" تهوي بشكل حاد بـ92%

انخفضت أرباح شركة القصيم القابضة للاستثمار، إلى 711 ألف ريال بنهاية الربع الأول 2020 بنسبة 92%، مقارنة بـ9.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تسجيل إيرادات نتيجة التغير في القيمة العادلة للاستثمارات خلال الربع المماثل على عكس الربع الحالي، إضافة إلى زيادة المصروفات الإدارية وإلى زيادة مخصص الزكاة المكون خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.



بينما أرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تسجيل خسارة تدنٍّ في قيمة العقارات الاستثمارية وتكوين مخصص تسويات قضائية خلال الربع السابق على عكس الربع الحالي.



كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 295.89 مليون ريال، مقابل 319.22 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 7.31%.