أرباح مستشفيات "كليوباترا" تقفز 49% والإيرادات تصعد 21%

كشفت نتائج أعمال مجموعة مستشفيات "كليوباترا"، المدرجة بالبورصة المصرية، عن ارتفاع الأرباح من الأعمال الأساسية بنسبة 49% على أساس سنوي إثر نمو الإيرادات وانخفاض المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية في الربع الأول من العام الحالي.

وارتفع صافي ربح المجموعة من الأعمال الأساسية في الربع الأول من 2020 بعد استبعاد المخصصات، مكاسب أو خسائر فروق تحويل العملة، والدخل أو المصروفات غير المتكررة الأخرى بنسبة 49% مقارنة بالربع الأول من 2019 مسجلاً 86 مليون جنيه.

وأوضح قسم البحوث في "بلتون" المالية القابضة، أن هذا النمو القوي جاء بدعم نمو الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي والاتساع الملحوظ بنحو 6.8 نقطة مئوية على أساس سنوي لهامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب إلى 20% خلال ربع العام نتيجة تراجع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية.

واستقر صافي الربح المعلن بعد خصم حقوق الأقلية عند 82 مليون جنيه، بنمو 53% على أساس سنوي (-9% على أساس ربع سنوي).

وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي مسجلة 503 ملايين جنيه. وجاء هذا النمو بدعم من زيادة عدد المرضى بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 247 ألف في الربع الأول من 2020، إضافة إلى الأعمال التشغيلية القوية في الأصول الرئيسية للمجموعة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإشغال في عيادات المجموعة في شرق وغرب القاهرة.

هذا بالإضافة إلى زيادة متوسط الإيرادات من كل مريض لتعكس زيادة أعداد الحالات الأعلى سعراً والزيادة السنوية المعتادة في أسعار المجموعة، وأيضاً إضافة مستشفى الكاتب التي شكلت نحو 5% من الإيرادات في الربع الأول. وشكّلت شركة مستشفى كليوباترا 40% من إيرادات المجموعة وارتفعت إيراداتها بنحو 10% على أساس سنوي.