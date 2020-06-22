تويوتا تخفض إنتاجها 10% في يوليو بسبب كورونا

قالت تويوتا موتور، اليوم الاثنين، إنها ستنتج عدد سيارات أقل مقارنة مع خطة أصلية للشركة بنسبة 10% في الشهر المقبل مع استئناف متدرج للإنتاج إثر إغلاق مصانع في وقت سابق من العام الجاري بسبب فيروس كورونا.



وذكرت الشركة أنها تعتزم تقليص الإنتاج في يوليو تموز بواقع 71 ألف سيارة عن الهدف الأصلي وهو حوالي 700 ألف سيارة.

ورغم أن الإنتاج لم يعد لمستواه الطبيعي إلا أن الخفض في يوليو تموز أقل منه في يونيو حزيران حين بلغ 20%.



وقال متحدث "نتوقع أن يستمر التعافي في أغسطس آب".



وخلال الفترة من أبريل نيسان إلى يوليو تموز، تتوقع تويوتا انخفاض الإنتاج العالمي 30% عن الخطة الأصلية التي وُضعت قبل تفشي الفيروس وهبوط الطلب على السيارات.



وأنتجت الشركة نحو 3.7 مليون سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي الداخل، تخطط تويوتا لخفض الإنتاج بواقع 39 ألف سيارة في يوليو أو بما يقل بنسبة 10% عن الخطة الأصلية.