خسائر "كيمانول" الفصلية تزيد إلى 28.6 مليون ريال

أعلنت شركة كيميائيات الميثانول "كيمانول"، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، والتي زادت خلالها خسائرها بنسبة 9125.8%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي خسائرها خلال الربع الأول 2020 بلغت 28.6 مليون ريال، مقابل 310 آلاف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 22.3% إلى 120.3 مليون ريال.

يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات، وذلك نتيجة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد في شهر يناير والتي تم الإعلان عنها في 29 ديسمبر 2019، وفقا للشركة.