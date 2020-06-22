زهرة الواحة تجدد تمويلاً بـ 75.5 مليون ريال

جددت شركة زهرة الواحة للتجارة في السعودية، التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من البنك السعودي للاستثمار بقيمة 75.56 مليون ريال للفترة من 22 يونيو 2020 إلى 31 مارس 2021.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، إن هدف التمويل هو شراء واستيراد مواد خام المطلوبة لنشاط التصنيع وشراء واستيراد الآلات وقوالب الحقن لتمويل التوسعات الرأسمالية.

وأوضحت أن ضمانات التمويل هي سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات.

وكانت شركة زهرة الواحة للتجارة وقعت عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 12 مايو 2020، بمبلغ تمويل 33.5 مليون ريال من أجل "تمويل رأس المال العامل".