طيران الجزيرة: 15 مليون دينار وفرت عدم توزيع الأرباح

وافق مساهمو طيران الجزيرة خلال الجمعية العمومية للشركة الكويتية، الاثنين، على التوصية المعدلة لمجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي في اتصال مع "العربية"، إن موافقة المساهمين على عدم توزيع أرباح هذا العام ستوفر 15 مليون دينار، تعزز مستوى السيولة المتوافرة لدى الشركة البالغة حوالي 100 مليون دولار.

وأكد أن نشاط طيران الجزيرة لم يتوقف كليا في ظل الجائحة، فقد سيرت الشركة رحلات عودة الكويتيين والمقيمين، وإجلاء العالقين إلى دولهم.

وكشف أن الشركة فتحت رحلة إلى لندن بأسعار قياسية وتتطلع إلى فتح مطار الكويت الدولي بعد منتصف شهر يوليو المقبل، متوقعاً عودة الحركة الطبيعية للطيران نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل.