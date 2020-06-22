عمومية إعمار العقارية توافق على إمكانية توزيع أرباح مرحلية

قررت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية تعديل مادة من النظام الأساسي للشركة، وذلك لإضافة بند جديد يجيز توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي.

وتمت أيضا إضافة البند بعد اعتماده في الجمعية العمومية لشركة إعمار مولز، علماً أنه لم تقر أي من إعمار العقارية وإعمار مولز وإعمار للتطوير توزيع أي أرباح للمساهمين عن العام الماضي.

وأكدت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أن العمومية وافقت خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية عن العام الماضي0

وجرى خلال الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية. وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية أيضاً المصادقة على منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة لممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.

كما جرى تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن عام 2020، بشرط ألا تزيد على 2% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

وأعلنت شركة إعمار العقارية في شهر إبريل الماضي عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية بسبب تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى تاريخ 21 يونيو/ حزيران بدلاً من 22 أبريل/ نيسان.