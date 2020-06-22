لهذا السبب.. اللجين القابضة لم تفصح عن نتائجها الفصلية

أعلنت شركة اللجين القابضة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020، وذلك نظراً لعدم تمكن الشركة، حتى تاريخه، من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كما سبق الإعلان عنه.

وأكدت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المذكورة في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وتوقعت الشركة نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 خلال شهر يوليو 2020م، وذلك بعد نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مبينة أنها سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفق قواعد الإدراج المعلن عنها بتاريخ 25 مارس 2019م.