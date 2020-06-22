نوكيا تلحق بركب الشركات وتلغي ثلث وظائفها في فرنسا

تخطط مجموعة نوكيا أويج الفنلندية، اليوم الاثنين، لإلغاء 1233 وظيفة في وحدتها الفرنسية التابعة ألكاتيل-لوسنت إنترناشونال، أي ما يعادل ثلث وظائفها في فرنسا، مؤكدة صحة تقرير سابق لرويترز.

وقالت نوكيا، التي تتنافس مع إريكسون وهواوي على شبكات الجيل الخامس، في بيان إن تخفيض عدد الموظفين ضروري بسبب الضغوط "المهمة للغاية" على التكاليف في السوق.

موضوع يهمك قال ممثل عن نقابة سي.جي.تي العمالية الفرنسية، الاثنين، إن شركة صناعة السيارات رينو قد تكشف النقاب عن خفض في أعداد... لتوفير ملياري يورو.. "رينو" قد تغلق مصانع وتسرح عاملين شركات





ومن المرجح أن يكون لهذا الإعلان تداعيات سياسية في فرنسا، إذ اشترت نوكيا الشركة الأم لشركة ألكاتيل-لوسنت إنترناشونال قبل 5 سنوات شريطة أن تحتفظ بالوظائف وتوسع فرق البحث والتطوير في البلاد.

وقالت متحدثة إن نوكيا أصبحت متحررة بالكامل من تلك التعهدات هذا الشهر.

وذكرت الشركة أن تخفيضات الوظائف ستؤثر بشكل خاص على وظائف البحث والتطوير.

من جهته، قال رئيس نوكيا في فرنسا تيري بوانو "ستظل نوكيا جهة توظيف رئيسية في فرنسا ولديها موطئ قدم قوي في البحث والتطوير والمبيعات والخدمات، مما سيمكننا من تطوير وتنفيذ مشاريع عملائنا بكفاءة".

وتوظف نوكيا 5138 شخصا في فرنسا، منهم 3640 يعملون لدى ألكاتيل-لوسنت إنترناشونال.