"الأوروبي للتنمية" يدعم شركات مصرية تأثرت بكورونا بهذا المبلغ

وقع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأهلي المصري، اتفاقية تمويل يمنح بموجبها البنك الأوروبي تمويلا قدره 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري بهدف إعادة إقراضه للشركات المحلية التي تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

ويستهدف هذا التمويل مساندة القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في مصر في مواجهة تلك الأزمة وذلك من خلال قيام البنك الأهلي المصري بإعادة توجيه هذا التمويل في صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل يستفيد منها شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى التي تواجه مشكلات في السيولة النقدية نتيجة انخفاض معدلات أنشطتها وكذا حركة الإنتاج الخاصة بها جراء الأزمة.

وقال نائب رئيس البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، جورجين ريجترينك، إن مصرفه يسعى والتعاون مع البنك الأهلي المصري إلى تمويل الشركات الصغيرة في مصر والتي تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد، مشيرا إلى إلى أهمية دعم تلك الفئة من أصحاب الأعمال تزايدت بشدة خلال الأزمة الأخيرة نظرا لما تمثله من أثر بالغ على الاقتصاد القومي.

وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، على التزام البنك بدوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الآثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، حيث يسعى البنك بكافة إمكاناته إلى تقليل تلك الآثار على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى عملاء البنك بشكل خاص.

وأوضح أن التمويل الممنوح من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار يستهدف تلك الفئة التي تشكل جزءا هاما من الاقتصاد القومي والتي يحرص البنك الأهلي على توجيه الدعم الدائم لها، لافتاً إلى أنه سبق الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو في برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر.

وأكد "عكاشة" حرص البنك الأهلي على المساهمة في توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري وذلك ضمن الدور القومي الذي يضطلع به البنك في مساندة الدولة بشكل عام وفي أوقات الأزمات بشكل خاص وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة مجالات الحياة اليومية التي تمس المواطن سعيا للتيسير والتخفيف عن المصريين.