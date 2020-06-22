"الإمارات ريت" يحقق في تداولات مشبوهة بعد صعود أسهمه 3600%

قال صندوق الاستثمار العقاري، الإمارات ريت، إنه تقدم بشكوى لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، لإصدار قرار بالكشف عن هوية المتداولين المشتبه بقيامهم بالعديد من الصفقات المشبوهة على أسهمه.

وأضاف الصندوق، في إفصاح لبورصة ناسداك دبي، اليوم الاثنين، أنها قامت في 10 مايو الماضي، بإبلاغ المساهمين بأنها وجدت أدلة على وجود تداولات غير طبيعية من قبل أحد المتداولين، وجرى إبلاغ الجهات التنظيمية بهذا الأمر.

ووفقا للبيانات المتاحة، فإن سعر السهم يتراوح بين 0.7 دولار و0.2 دولار، وذلك خلال عام. لكن في أبريل الماضي، شهد السهم ارتفاعا كبيرا، وقفز في جلسة واحدة من 0.25 دولار إلى 9.35 دولار، بنسبة ارتفاع 3640% وسط تداولات ضعيفة بلغت 34 ألف سهم، لكن السهم ما لبث إلى أن تراجع إلى 0.25 دولار في الجلسة التالية، لكن بأحجام تداولات جاوزت المليون سهم.

وتراجع صافي قيمة أصول الإمارات ريت، المدرجة في سوق ناسداك دبي، بنسبة 9.7% إلى 469.7 مليون دولار ما يعادل نحو 1.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 520 مليون دولار ما يعادل 1.9 مليار درهم إماراتي، في عام 2018.