"المملكة القابضة" تتكبد خسائر بـ50 مليون ريال بالربع الأول

تكبدت شركة المملكة القابضة، خسائر بـ50.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بأرباح 171.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



- انخفاض مكاسب الاستثمارات.



- انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.



- انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.



جاء ذلك على الرغم من:



- انخفاض خسائر الأصول المالية.



- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل، وأيضا انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.



- انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، وكذلك انخفاض الأعباء المالية.



- ارتفاع دخل التوزيعات.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 26398.042 مليون ريال مقارنة 31477.126 مليون ريال، كما في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 16.14%.