"جبل عمر" تسجل خسائر فصلية بـ 217 مليون ريال

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 217 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020.

وأوضحت الشركة على "تداول" أن سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وبلغت خسارة حقوق الملكية غير مسيطرة في قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 مبلغا قدره 53,002 ريال (مقارنة بمبلغ 55,779 ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2019).

وبلغت الخسائر المتراكمة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 مبلغ 398,906,700 ريال بما يعادل 4.29% من رأسمال الشركة، العائد الفعلي للسهم الواحد هو 0.001 ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 مارس 2019، ولكن لغرض عرض الأرقام بما يتماشى مع القوائم المالية، تم تقريب ربح السهم الواحد إلى منزلتين عشريتين.

وتأثرت أعمال الشركة سلباً بسبب الاجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.