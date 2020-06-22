"ريدان" تتكبد خسائر بـ6.7 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت شركة ريدان الغذائية، تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 6.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق انخفاض المبيعات من الأسباب جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية والتكاليف التمويلية.

وبلغت المبيعات خلال الربع الحالي 48,683,790 ريالا، مقابل 54,734,996 ريالا للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدرة -6,051,206 ريال وبنسبة -11% .

وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي 78,439 ريال، مقابل 6,499,224 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدرة -6,420,785 ريالا وبنسبة -98.79%

وبلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الحالي -5,023,279 ريالا، مقابل ربح تشغيلي 1,758,996 ريالا للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدرة -6,782,275 ريالا وبنسبة -385.58%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي -6,662,228 ريالا، مقابل صافي ربح 714,727 ريالا للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره -7,376,955 ريالا وبنسبة -1032.14%. ومقابل صافي ربح بلغ 1,897,107 ريالات للربع السابق بانخفاض مبلغ -8,559,335 ريالا ونسبة انخفاض -451.18% .

وبلغ إجمالي الخسارة من الدخل الشامل خلال الربع الحالي -6,600,913 ريالا، مقابل ربح من الدخل الشامل 752,757 ريالا للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره -7,353,670 ريالا وبنسبة -976.90%. مقارنة بمبلغ ربح من الدخل الشامل 1,962,741 ريالا للربع السابق وبانخفاض مبلغ -8,563,654 ريالا وبنسبة انخفاض -436.31%

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية مبلغ -0.30 ريال. مقابل ربح للسهم مبلغ 0.03 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالى حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية (الربع الأول 31 مارس 2020) مبلغ 264,790,223 ريالا، مقابل 271,385,422 ريال (للفترة كما في 31 ديسمبر 2019م)، بانخفاض قدره -6,595,199 ريالا وبنسبة انخفاض -2.43%.