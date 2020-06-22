"ساتورب" تكمل الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، أنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها في اليوم الاثنين (المجدول كل ستة أشهر).

وأوضحت الشركة على "تداول" أنه تم توزيع مبلغ 138,7 مليون ريال سعودي (والذي يمثل نسبة 3.70% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة)، وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 12 شوال 1432هـ الموافق 10 سبتمبر 2011م.

وتبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 63,760.00 ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2,390,936,240.00 ريال سعودي.