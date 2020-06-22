"وفرة للتنمية" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0%

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن إنخفاض خسائرها المتراكمة الي (صفر) وذلك بنسبة 0% من رأس المال.

وذلك بالاشارة إلي إعلان الشركة علي موقع تداول بتاريخ 16-08-1441هـ الموافق 09 أبريل 2020 عن نتائج إجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة.

وكانت الشركة، قد قالت في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الجمعية لم توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، لكنها في الوقت ذاته وافقت على تقرير المجلس عن العام الماضي وأقرت الجمعية أيضا القوائم المالية للشركة عن عام 2019.