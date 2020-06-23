أسترازينيكا: تناول جرعتين من هذا اللقاح فعال لمواجهة كورونا

أعلنت شركة أسترازينيكا أنها توصلت إلى نتائج تجارب لقاحها المرتقب لعلاج فيروس كورونا والتي أجريت على خنازير أثبتت أن تناول جرعتين من اللقاح أثبت استجابة أكبر بدلا من جرعة واحدة.

وتوصل البحث الذي نشره معهد بيربرايت البريطاني يوم الثلاثاء إلى أن إعطاء جرعة أولية متبوعة بجرعة معززة من اللقاح حفز استجابة مناعية أقوى من جرعة واحدة.

هذا يشير إلى أن تناول الجرعتين قد يكون أكثر فعالية في الحصول على الحماية ضد كوفيد 19.

وقال فريق بيربرايت في بيان "شهد الباحثون زيادة ملحوظة في تحييد الأجسام المضادة التي ترتبط بالفيروس بطريقة تمنع العدوى". وأضافوا؛ مع ذلك أنه من غير المعروف حتى الآن ما هو مستوى الاستجابة المناعية المطلوبة لحماية البشر.

تم تطوير لقاح AZD1222 في الأصل من قبل علماء جامعة أكسفورد، الذين يعملون الآن مع AstraZeneca على التطوير والإنتاج.

وقال بريان تشارلستون ، مدير بيربرايت لوكالة رويترز "تبدو هذه النتائج مشجعة إن إعطاء جرعتين يعزز استجابات الأجسام المضادة التي يمكن أن تقوم بتحييد الفيروس، ولكن الاستجابة لدى البشر هي المهمة".

وحتى الآن لم تقم شركة أسترازينيكا بتجربة اللقاح على البشر وهو الأهم، حيث تقوم بتجربته على الحيوانات.

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل في جميع أنحاء العالم لمحاولة السيطرة على الوباء الذي قتل بالفعل مئات الآلاف من الناس.