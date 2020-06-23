أمازون تنشئ صندوقا استثماريا بملياري دولار لهذا الغرض

قالت شركة أمازون، اليوم الثلاثاء، إنها سوف ستطلق صندوقا استثماريا جريئا سيركز على الاستثمار في التكنولوجيا التي تقلص من تأثير التغير المناخي وتدعم التطور المستدام.

وسيستثمر هذا الصندوق في الشركات بمختلف المجالات، مثل النقل واللوجستيات، والطاقة، والتخزين، والصناعة، والطعام والزراعة والتجارة الإلكترونية، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام أجنبية.

وواجهت شركة أمازون احتجاجات من قبل ناشطين مدافعين عن البيئة، كما تعرضت لضغط من قبل موظفيها لأخذ خطوات للحد من التغير المناخي.

وفي فبراير الماضي تعهد جيف بيزوس بتخصيص 10 مليارات دولار لتمويل العلماء والنشطاء، والجمعيات غير الهادفة للربح، والفئات الأخرى التي تكافح من أجل المحافظة على البيئة.