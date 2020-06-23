فيما يشبه التغيير الثوري، أعلنت شركة آبل الاثنين، أن مستخدمي هواتف آيفون سيتمكنون من الاستفادة من خصائص نظام الأندرويد، وتخصيص برامجه في أجهزة هواتف آبل وتثبيتها على أنها برامج هواتفهم الرئيسية، بحسب ما اطلعت عليه "العربية نت" في عدد من المواقع الأجنبية.

وسيمكن لمستخدمي آيفون، من جعل بريد جوجل الإلكتروني "Gmail"، التطبيق الرئيسي للبريد الإلكتروني، كما سيستطيعون جعل برنامج فايرفوكس المتصفح الرئيسي، كما سيتمكنون من سماع الأغاني عبر تطبيق سبوتيفاي على مكبرات صوت هومبود " HomePod".

وهذه التغييرات ستأتي مع موجة من أخرى من التحديثات سيتم إطلاقها في الخريف المقبل، وفقا لما أعلنته أبل، هذا بجانب العديد من المميزات الأخرى التي وعدت الشركة بتوفيرها في مؤتمرها السنوي للمطورين " Worldwide Developers Conference" الذي عقد أمس الاثنين في كاليفورنيا.

موضوع يهمك فيما يشبه التغيير الثوري، أعلنت شركة آبل الاثنين، أن مستخدمي هواتف آيفون سيتمكنون من الاستفادة من خصائص نظام الأندرويد،... آبل تكشف تحديثات ثورية.. آيفون سيصبح أقرب للأندرويد! شركات

وسيوفر التحديث الجديد، الذي ستتيح أبل نسخ تجريبية منه الشهر المقبل، بحسب ما نشرته مواقع أجنبية واطلعت عليه "العربية نت"، إمكانية ظهور البرامج المتواجدة في ملف واحد، بحيث يمكن تشغيلها دون الحاجة لفتح الملف، وتسمى هذه الخاصية مكتبة التطبيقات "App library". كما يمكن أيضا نقل " Widgets" في أي مكان بالشاشة الرئيسية والتي يمكن أيضا إضافة عدة تخصيصات لها بحيث يسهل تغييرها، مثل استعراض حالة الطقس ودفتر المواعيد.

وسيتم أيضا إضافة تحديثات على خاصية المساعد الذكي "سيري"، بحيث يمكنها الإجابة على أسئلة أكثر.

التحديثات التي أعلنت عنها أبل لا تقتصر على المستخدمين فقط، ولكنها أيضا تتعلق بمطوري البرمجيات. إذ سيتمكن المطورون من التقدم بطعن في حال رفض تطبيقهم لأحد المبادئ التوجيهية التي تضعها أبل. كما وعدت الشركة أيضا بإصلاح الأخطاء البسيطة، وعدم تأخرها بسبب النزاع بشأن أحد التطبيقات، مما يسمح للمطورين بمواصلة العمل على تطبيقاتهم حتى أثناء خلافهم مع أبل.

وتأتي هذه التغيرات بعد أسبوع كان صعبا على أبل. فيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح تحقيقين حول ما إذا كانت أبل تسيء أو تتمادى في متطلباتها بما يقترب من الاحتكار، من خلال مطالبة المطورين باستخدام مثلا أبل باي، أو أنظمة الدفع داخل متجر أبل للدفع الإلكتروني، بدلا من إتاحة بدائل عدة.