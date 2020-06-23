القبض على المدير المالي لـ "وايركارد" في فضيحة الملياري دولار 

ألقت السلطات في ميونخ بألمانيا القبض على المدير المالي السابق لشركة وايركارد، بعد اختفاء نحو 2.1 مليار دولار من شركة المدفوعات الرقمية، في الفضيحة التي هزت الصناعة المالية في ألمانيا.

وألقي القبض على ماركوس براون، الذي استقال الأسبوع الماضي، مساء يوم الاثنين في ميونخ، في إطار التحقيق بشأن السلوك المحاسبي للشركة، وفقا لما قاله النائب العام في بيان. وسيقرر القاضي اليوم الثلاثاء، المدة التي سيتم احتجاز فيها ماركوس.

وقالت الشركة في وقت سابق، إن الملياري دولار اللذين اختفيا من حسابات الشركة في طريقها إلى بنوك فلبينية قد لا يكون لها وجود من الأصل.

وأكد البنك المركزي الفلبيني أن الأموال المفقودة لم تدخل إلى النظام المالي للبلاد.

وقامت الشركة بسحب بياناتها المالية لعام 2019 والربع الأول من 2020. كما رفض المراجع المالي ارنست أند يونغ التصديق على البيانات المالية للشركة.