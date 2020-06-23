جمعية "ساسكو" توافق على توزيع 60 مليون ريال على المساهمين  

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الثلاثاء، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون (الاجتماع الأول)، والذي عقد يوم أمس الاثنين.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، إن الجمعية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام الماضي بواقع ريال لكل سهم، وبإجمالي 60 مليون ريال، أي ما يعادل 10% من رأسمال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية.

وقالت الشركة إن الجمعية وافقت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي 1.8 مليون ريال، بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام الماضي.