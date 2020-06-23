خطط لطرح Allegro البولندي للاكتتاب هذا العام

قالت مصادر لبلومبرغ، إن صندوق الاستثمار Cinven يخطط لطرح موقع التجارة الإلكترونية البولندي Allegro للاكتتاب في البورصة خلال العام الحالي.

وقالت المصادر إن المساهمين يخططون لطرح عشرين في المئة على الأقل من أسهم الموقع المنافس لـ EBay للاكتتاب، في صفقة ستقيم الشركة بعشرة مليارات يورو.

وتلقت شركات التجارة الإلكترونية دعما قويا خلال العام الحالي، إثر لجوء المستهلكين إلى الشراء إلكترونيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستحوذت صناديق الاستثمار Cinven وPermira وMid Europa على الموقع البولندي من Naspers في 2016، بقيمة 3.25 مليار يورو.