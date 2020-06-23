سهم تسلا فوق 1000 دولار.. وتحذير من مورغان ستانلي

عبر بنك مورغان ستانلي عن تحذيره من ارتفاع سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية، فوق 1000 دولار مؤكداً أن هذه الارتفاعات تتجاهل المخاطر والصعوبات التي تواجه إدارة الشركة.

وقفز سهم تسلا اليوم بنسبة 1.3% إلى 1007 دولارات بمكاسب 13 دولارا.

وقال المحلل في مورغان ستانلي، آدم جوناس، في مذكرة نشرتها CNBC الإنجليزية إن ارتفاع سهم تسلا إلى أكثر من 1000 دولار يجعل المستثمرين معرضين لخطر التراجع الكبير.

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وأضاف أن السعر المستهدف الذي يبلغ 650 دولارا يستند إلى تقديرات تزيد قليلا عن تسليم مليوني وحدة (سيارة) سنوياً بحلول عام 2030.

وتُبنى التقديرات على متوسط سعر 50 ألف دولار للسيارة من أحد طرازات تسلا، وعند مكررات ربحية 25 مرة.

كما تستند التقديرات إلى أن هوامش الربحية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ستبلغ 16.5%.

وكشف المحلل المالي أن السعر الحالي بألف دولار للسهم، يعكس رقما مضاعفاً من هذه التقديرات عند مستوى 4 ملايين سيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وقال :"إننا نحتاج إلى افتراض هوامش ربحية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 26% للوصول إلى سعر سهم تسلا في الوقت الحالي".

واعتبر أن "تسلا" تبدو أكثر تفاؤلاً بشأن حجم التسليمات من السيارات الجديدة، على المدى الطويل قياسا ‘لى معدلات هوامش الربحية للسهم.

وحذر من أن المستثمرين على المدى الطويل سيتعرضون إلى صدمة عند مستويات أقل من ألف دولار للسهم.

كانت أسهم تسلا ارتفعت بنسبة 0.44% قبل أن يصل سعر السهم إلى 998.6 دولار، مدفوعة بمواصلة الشركة تشغيلها العام الحالي رغم تحديات جائحة كورونا.