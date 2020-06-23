مستثمر في "أدوية الحكمة" يتخارج من حصة بمليار إسترليني

قالت أدوية الحكمة يوم أمس الاثنين، إن المستثمر الرئيسي بوهرينجر انجلهيم بصدد التخارج من الشركة المسجلة في بورصة لندن من خلال بيع معظم حصتها البالغة قيمتها حوالي مليار جنيه إسترليني إلى مؤسسات استثمارية وإعادة بقية الحصة إلى الشركة.

وقال مدير للصفقة إن بوهرينجر ستبيع 28 مليون سهم قيمتها حوالي 700 مليون استرليني (872.90 مليون دولار)، بينما قالت الحكمة إنها ستشتري الأسهم المتبقية مقابل ما لا يزيد عن 295 مليون استرليني، بحسب ما نشرت "رويترز" .

وتملك شركة بوهرينجر للاستثمار المباشر التي مقرها ألمانيا حصة قدرها 16.45%، أو 40 مليون سهم تقريباً، من رأسمال أسهم الحكمة والحقوق التصويتية، بحسب بيانات رفينيتيف ايكون، وهو ما يجعلها ثاني أكبر مساهم في أدوية الحكمة بعد دارهولد.

وعلى أساس سعر سهم الحكمة عند الإغلاق اليوم والبالغ 2480 بنسا، فإن حصة بوهرينجر قيمتها حوالي 992 مليون استرليني. وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للحكمة 6.03 مليار استرليني.