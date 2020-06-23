هكذا علقت "مصر للطيران" على تشغيل رحلات لـ 3 دول خليجية

نفت شركة مصر للطيران، صحة الخبر المنشور والمتداول على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن الإعلان عن جدول تشغيل رحلات الشركة إلى بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية بواقع 91 رحلة أسبوعياً، و35 رحلة أسبوعياً إلى الإمارات، و28 رحلة أسبوعيا إلى الكويت وغيرها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأكدت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن معدلات التشغيل المشار إليها كانت قبل توقف حركة الطيران في أعقاب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وليس لها علاقة بخطة عمل الفترة المقبلة.

وأضافت: "جارٍ حاليا إعداد جداول التشغيل لجميع خطوط الشبكة الدولية وفقاً لحجم الطلب الفعلي على هذه الوجهات وفي ضوء قرارات الدول الأخرى بشأن موقف فتح حركة الطيران الدولي لديها".

وأهابت مصر للطيران بعملائها متابعة موقف التشغيل وتحديث جدول الرحلات أولا بأول من خلال موقعها الإلكتروني أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.