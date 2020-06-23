"أرامكس" توزع أرباحاً نقدية بـ16.5%

أقرت الجمعية العمومية لشركة أرامكس، والتي عقدت يوم أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16.5% عن العام الماضي.

وحددت الجمعية تاريخ الـ30 من يونيو الحالي آخر موعد لشراء السهم واستحقاق الأرباح.

وتراجعت إيرادات "أرامكس" خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 3% لتصل إلى 1,19 مليار درهم، مقارنة مع 1,23 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2019. وانخفض صافي الأرباح خلال الربع الأول بنسبة 38% إلى 67.4 مليون درهم، مقارنة مع 108 ملايين درهم، خلال الربع الأول من عام 2019.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "تأثرت "أرامكس"، كغيرها من جميع الشركات حول العالم، بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي ألقت بظلالها على عملياتنا، ونموذج أعمالنا، ووضعنا المالي، وفرضت علينا الكثير من التحديات".

ولكنه عاد ليؤكد "أنه من الناحية الإيجابية، وباعتبارنا من الشركات العاملة في قطاع الخدمات الأساسية، أكّدت هذه الأزمة قدرتنا على التعامل مع الظروف الاستثنائية الصعبة، وأظهرت لنا الجهود الجبارة والبطولية التي بذلها موظفونا، ومستوى المرونة العالية الذي تتميز به أعمالنا، وهو ما عكسته بالفعل نتائجنا المالية، والتأثيرات المحدودة للأزمة في إجمالي الإيرادات".