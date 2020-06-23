"الكيميائية السعودية" تنهي مشروع التحول الخاص بالشركة القابضة

أنهت الشركة الكيميائية السعودية مؤخرا مشروع التحول الطموح والخاص بالشركة القابضة والذي يهدف إلى الاستفادة القصوى من التكامل بين الشركات التابعة لها، وذلك لتوفير الحلول ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة وتحسين الأداء والربحية، وجعل الشركة جاهزة لمواجهة التحديات المختلفة.

وقالت الشركة إن برنامج التحول يعمل على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية، تشمل تطوير الأنظمة المناسبة، وتعزيز عمليات الابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة، ولدعم هذا البرنامج أنشأت الشركة وحدتي أعمال استراتيجيتين بالإضافة الى وحدات قطاع الأعمال المساندة وجميعها مرتبطة مباشرة بالرئيس التنفيذي للمجموعة، كالآتي:

1 - وحدة الأعمال الاستراتيجية للمتفجرات: والتي سوف تشمل تصنيع وتسويق وبيع وتجارة المتفجرات المدنية والعسكرية والخدمات والحلول المرتبطة بها. ويرتبط بها الشركة الكيميائية السعودية المحدودة وكذلك شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) وسوف يرأس هذه الوحدة الرئيس التنفيذي لقطاع المتفجرات الذي سوف يعين لاحقاً.

2 - وحدة الأعمال الاستراتيجية للأدوية: والتي سوف تشمل تصنيع وتسويق وتوزيع وبيع وتجارة الادوية والمعدات الطبية وغير الطبية المنتجة في مصانع الشركة (آجا فارما) أو من خلال وكالاتها العالمية ويرتبط بها الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سیتکو فارما)، وشركة آجا للصناعات الدوائية (آجا فارما)، والشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة، وسوف يرأس هذه الوحدة الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور / إسماعيل شحادة اعتبار من 28 يونيو 2020. ويتمتع الدكتور إسماعيل بأكثر من 20 عاما من الخبرة، اكتسبها من عدة أدوار قيادية متعددة في الشركات الصيدلانية العالمية كان آخرها منصب المدير العام لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في شركة استرازینکا. وهو حاصل على بكالوريوس في الصيدلة من جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، وماجستير تنفيذي في تنمية القيادات العليا من كلية هلت الدولية للأعمال.

3 – وحدات قطاعات الأعمال المساندة: والتي تضم إدارات قائمة وأخرى مستحدثة وتشمل الإدارة المالية، إدارة الخدمات المشتركة، الادارة القانونية، إدارة التحول، إدارة المخاطر والاحتيال، وإدارة المراجعة الداخلية.