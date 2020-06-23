"مبادلة": نخطط لتوسيع محفظتنا الاستثمارية في آسيا

أشار الرئيس التنفيذي لـ"مبادلة للاستثمار" خلدون المبارك إلى أن الشركة تخطط لتوسيع محفظتها الاستثمارية في آسيا خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الاستثمارات في آسياً قليلة من ناحية نسبية.

هذا وتوقع "المبارك" أن الانتعاش الاقتصادي من أزمة كورونا سيستغرق بعض الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن "مبادلة" استثمرت مليارا ومئتي مليون دولار في شركة "جيو بلاتفورمز" للخدمات الرقمية، مقابل حصة 1.85%.

وبهذا الاستثمار تجمع "جيو بلاتفورمز" 43 مليار درهم من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في التكنولوجيا والنمو، ومن بينهم فيسبوك، وسيلفر ليك، وفيستا إكويتي بارتنرز، وجنرال أتلانتك وكيه كيه آر ومبادلة خلال أقل من 6 أسابيع.

وتعد "جيو بلاتفورمز"، المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس اندستريز منصة للجيل القادم من التكنولوجيا تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك.

وقال المبارك آنذاك: "نحن ملتزمون بالاستثمار في الشركات الرائدة في التكنولوجيا التي تشهد نمواً كبيراً، والعمل معها بفاعلية، بهدف مواجهة التحديات الكبرى وخلق فرص جديدة"، بحسب صحيفة البيان.

وأضاف المبارك أن "جيو استطاعت تحقيق نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في الهند، وبوصفنا مستثمرين وشركاء معهم فنحن ملتزمون بمساندة مسيرة النمو الرقمي في الهند. وبفضل شبكة المستثمرين والشركاء الذين يعملون مع جيو، فإننا على ثقة بأن الشركة سوف تسهم في تقدم وتطور الاقتصاد الرقمي".