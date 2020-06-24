أبيكورب تقلص نطاق سعر سنداتها البالغة 500 مليون دولار

ضيقت شركة "أبيكوب للاستثمارات البترولية" النطاق السعري لطرحها من السندات البالغة 500 مليون دولار من 130 نقطة أساس، إلى 110 نقاط فوق سعر الـ midswaps ومن المتوقع إغلاق الصفقة اليوم.

وأشارت وثيقة مرتبي الإصدار، إلى أن الطرح تلقى طلبات تبلغ ضعف حجم الإصدار بقيمة مليار دولار.

وكانت "أبيكورب" قد عينت كلا من Citi وGoldman Sachs وStandard Chartered في أبريل لترتيب إصدار سندات محتمل.

وقالت مصادر إن الشركة كانت تسعى للحصول على تسعير للسندات عند 100 نقطة أساس فوق سعر الـ Midswaps بينما طلب المستثمرون سعرا يبلغ 200 نقطة أساس.