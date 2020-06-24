إقرار قرض لشركة فيات بـ 6.3 مليار يورو

وافقت إيطاليا على مرسوم يعرض ضمانات حكومية لقرض قيمته 6.3 مليار يورو ما يُعادل 7.1 مليار دولار لشركة فيات كرايسلر FCA الإيطالية.

ونقلت مصادر أن محكمة التدقيق الإيطالية وافقت على المرسوم في خطوة أخيرة لما كانت عملية طويلة ومتنازع عليها للموافقة على القرض.

استغل القسم الإيطالي في فيات كرايسلر خطط تمويل الطوارئ لفيروس كورونا في روما لتأمين مرفق مدعوم من الدولة لمدة ثلاث سنوات لمساعدة عمليات المجموعة في البلاد.

سيتم صرف القرض من قبل أكبر بنك تجزئة إيطالي اينتيسا سانباولو والذي سمح له بالفعل بانتظار الموافقة على الضمانات التي ستقدمها الحكومة على 80% من المبلغ من خلال وكالة ائتمان الصادرات.