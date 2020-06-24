سوفت بنك تعتزم بيع حصة في T-Mobile بـ20 مليار دولار

تعتزم مجموعة "سوفت بنك" بيع نحو 200 مليون سهم في شركة "تي موبيل" الأميركية في صفقة تقدر قيمتها بـ20 مليار دولار.

وأوضحت "تي موبيل" أنه سيتم عرض 143.4مليون سهم من أسهم الشركة للبيع للعموم.

وقد بلغ سعر السهم في الصفقة، 103 دولارات للسهم وهو ما يقل عن سعر السهم في السوق بحسب إغلاق أمس بـ4%.

ووافقت مجموعة "سوفت بنك" على دفع 300 مليون دولار لشركة " تي موبيل" كجزء من الصفقة وستغطي جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بالصفقة.

يشار إلى أن اندماج "تي موبيل" مع شركة "سبرينت" التي تسيطر عليها "سوفت بنك" اكتمل رسمياً الشهر الماضي وأعطى "سوفت بنك" نحو 25٪ من أسهم "تي موبيل".

وقد يتوجه جزء من حصة سوفت بنك إلى شركة الاتصالات الألمانية الشركة الأم لـ"تي موبيل" التي تمتلك حاليا حوالي 44٪