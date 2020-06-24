صدور أمر ملكي بتملك "نادك" 534.3 مليون متر مربع 

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، اليوم الأربعاء، آخر التطورات عن إقرار مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات في الأراضي المسلمة لها.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه قد وردها خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوم أمس الثلاثاء، بصدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على تمليك شركة نادك المساحات المحياة من الأراضي المسلمة لها في وادي الدواسر وحائل والجوف، والبالغ مساحتها 534.293 مليون متر مربع.

وتتوزع تلك الأراضي على وادي الدواسر بمساحة 269.21 مليون متر مربع، وحائل على مساحة 193.082 مليون متر مربع، والجوف على مساحة 72 مليون متر مربع.

تجدر الاشارة الى أن معاملة إصدار صكوك الأراضي هي قيد التنفيذ لدى الجهات المختصة ومن المتوقع استكمال المعاملة وصدور الصكوك خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها في حينه، وفقا للشركة.