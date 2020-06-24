صفقة مربحة.. فولكسفاغن تدرس الاستحواذ على يوروبكار

قال أشخاص مطلعون إن فولكسفاغن تجري محادثات للاستحواذ على شركة تأجير السيارات الفرنسية يوروبكار موبيلتي غروب في صفقة ستتيح لشركة صناعة السيارات الألمانية تحقيق استفادة أفضل من أسطولها.



وسيكون الاستحواذ في وقت تكافح فيه يوروبكار للتأقلم مع تداعيات جائحة كوفيد-19، والتي تضغط على نشاط السفر حول العالم وأضعفت الطلب على استئجار السيارات، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكانت فولكسفاغن باعت يوروبكار لشركة الاستثمار يورازيو في 2006.



وفي هذا السياق، قال أحد المصادر إن فولكسفاغن تواصلت مع يوروبكار لإبداء اهتمامها بالاستحواذ واتخاذ إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وأضافت المصادر أن المحادثات مبدئية، وأنه لا يمكن تأكيد إبرام صفقة نظرا للضرر المالي الذي أصاب يوروبكار جراء تفشي فيروس كورونا.



وأضافت المصادر أن يوروبكار، التي يبلغ رأسمالها السوقي 390 مليون يورو (441 مليون دولار) وصافي دين بأكثر من مليار يورو حتى نهاية مارس آذار، جذبت أيضا اهتماما من شركات استثمار مباشر، بما في ذلك أبوللو غلوبال مانجمنت.



وامتنعت فولكسفاغن وأبوللو ويورازيو، التي تمتلك حاليا ما يقرب من 30% من يوروبكار، عن التعقيب.

