ضوء بنهاية النفق.. ثقة الشركات الألمانية تحقق أقوى زيادة

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن ثقة الشركات الألمانية سجلت أقوى ارتفاع لها في يونيو حزيران من بدء الاحتفاظ بالسجلات، وذلك لأن الشركات في أكبر اقتصاد بأوروبا "ترى ضوءا في نهاية النفق" بعد جائحة فيروس كورونا.



وقال معهد إيفو إن مسحه الخاص بشهر يونيو حزيران يظهر أن مؤشر مناخ الأعمال صعد إلى 86.2 من قراءة معدلة صعودا عند 79.7 في مايو أيار، في أكبر زيادة منذ بدء التسجيل بعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين إلى قراءة عند 85.

وأفاد رئيس المعهد كليمنس فوست، في بيان، "تقييمات الشركات لوضعها الحالي أفضل إلى حد ما. علاوة على ذلك، قفزت توقعاتها إلى مستويات أعلى. ترى الشركات الألمانية ضوءا في نهاية النفق".